Мединский поддержал возвращение исторических названий населенных пунктов

Надо уважать собственную историю и собственный язык, а не обезьянничать, отметил помощник президента РФ

Помощник президента РФ Владимир Мединский © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский поддержал процесс возвращения исторических названий населенных пунктов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Правильно, что на карты возвращаются исторические, русские названия. Отныне по нормам русского языка никакого Днепра / Днипро, а Днепропетровск, никакого Кропивницкого, а Елизаветград и т. д. Надо уважать собственную историю и собственный язык. И не обезьянничать, копируя дурацкие решения украинских националистов", - написал он.

Мединский напомнил, что в 2015 году на референдуме три четверти жителей украинского Кировограда высказались за возвращение исторического названия города - Елизаветград, однако Верховная рада отменила его результаты, и город получил "удивительное, мягко скажем, имя Кропивницкий".