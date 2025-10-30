В Псковской области поддержали приоритетную реставрацию памятников в хозобороте

Речь идет о первоочередной поддержке объектов, в которых размещаются государственные и муниципальные учреждения

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 30 октября. /ТАСС/. Депутаты Псковского областного собрания поддержали инициативу коллег из Поморья о первоочередном восстановлении зданий со статусом объектов культурного наследия, используемых для размещения социальных учреждений. Об этом сообщили в пресс-центре парламента региона.

В государственной программе по сохранению культурного наследия на 2025-2045 годы, разработанной правительством по поручению президента Владимира Путина, основной акцент сделан на приведении в порядок и вовлечении в хозоборот ранее не используемых объектов культурного наследия. Региональные законодатели предлагают дополнить программу новым критерием. Это позволит выделять приоритетное федеральное финансирование на выполнение ремонтно-реставрационных работ в эксплуатируемых зданиях-памятниках, где расположены социальные учреждения.

"Здания со статусом объектов культурного наследия, используемые для размещения социальных учреждений, должны восстанавливаться в приоритетном порядке - в поддержку этой инициативы архангельских депутатов выступило Псковское областное Собрание депутатов. Соответствующее постановление принято на октябрьской сессии", - сказано в сообщении.

В областном собрании депутатов объяснили, что в обращении речь идет о приоритетной поддержке объектов, в которых размещаются государственные и муниципальные учреждения, - это школы, больницы и другие социально значимые объекты.

В парламенте добавили, что данное обращение, направленное министру культуры РФ Ольге Любимовой, ранее также поддержал постоянный комитет Парламентской ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму.