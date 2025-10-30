В Элисте открыли лабораторию экспертно-криминалистического центра МВД

Она оснащена высокопрофессиональным оборудованием российского производства

Редакция сайта ТАСС

ЭЛИСТА, 30 октября. /ТАСС/. Лаборатория экспертно-криминалистического центра МВД, открытая в Калмыкии 30 октября, поспособствует оперативному раскрытию преступлений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

"Это событие знаменует важный этап развития нашей республики. Калмыкия становится одним из прогрессивных регионов в области раскрытия преступлений. Благодаря современным технологиям и профессиональному опыту сотрудников новая лаборатория станет мощным инструментом в борьбе с преступностью и установлении справедливости даже спустя долгие годы", - написал Хасиков.

Глава республики поблагодарил МВД России за внимание и всестороннюю поддержку, а также лично начальника Экспертно-криминалистического центра МВД России Вадима Казьмина, который принял лично участие в торжественной церемонии открытия в МВД по Республике Калмыкия ДНК-лаборатории, за содействие в открытии важного структурного подразделения.

"Во взаимодействии с министром внутренних дел генерал-майором полиции Дмитрием Юрьевичем Григорьевым мы внедряем современные технологии и практики, строим новые объекты инфраструктуры и модернизируем существующие, создаем комфортные условия для службы, которая вновь обретает престиж и уважение со стороны наших земляков", - добавил руководитель региона.

Как рассказали в пресс-службе МВД России по региону, ДНК-лаборатория оснащена высокопрофессиональным оборудованием российского производства. Как рассказал на открытии лаборатории министр внутренних дел по Республике Калмыкия генерал-майор полиции Дмитрий Григорьев, ранее материалы для исследований направлялись в ДНК-лабораторию соседнего региона. "Мы несли затраты на транспортировку, приходилось тратить драгоценное время в ожидании результатов исследований. Собственная лаборатория позволит активнее использовать возможности ДНК-экспертизы, увеличить количество необходимых исследований, что, в конечном счете, будет содействовать более оперативному раскрытию преступлений и установлению преступников", - пояснил министр.

Он резюмировал, что собственная лаборатория позволит активнее использовать возможности ДНК-экспертизы, увеличить количество необходимых исследований, что, в конечном счете, будет содействовать более оперативному раскрытию преступлений и установлению преступников.