В Оренбургской области установили выплату в 1 млн рублей для тренеров на селе

Речь идет о селах, где проживают менее 50 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

© Александр Демьянчук/ ТАСС

ОРЕНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Выплаты для тренеров, приехавших работать в небольшие села Оренбургской области, составят 1 млн рублей с 2026 года. Решение принято на заседании правительства региона, сообщил губернатор Евгений Солнцев.

"С 2026 года планируем запустить программу "Земский тренер". Каждому сотруднику, переехавшему в село, где проживают менее 50 тысяч человек, будет положена выплата в размере миллиона рублей", - написал он в Telegram-канале.