В Москве огласят приговор блогеру Шабутдинову

По версии следствия, от действий участников организованной группы пострадали 113 граждан, которые платили за предлагаемые программы различные суммы - от 60 тыс. рублей до 12 млн рублей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы 31 октября вынесет приговор блогеру и бизнес-коучу Аязу Шабутдинову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.

В своем последнем слове Шабутдинов принес извинения каждому потерпевшему, а также добавил, что не хотел зла, имел искреннее намерение помочь людям.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить Шабутдинову восемь лет колонии общего режима со штрафом свыше 15 млн рублей. Сторона защиты настаивает на том, что запрошенные прокурором сроки чрезмерно суровы. Шабутдинов полностью признал вину и раскаялся.

По версии обвинения, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах.

