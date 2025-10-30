В Петербурге почтят память россиян, погибших в авиакатастрофе над Синаем

В богослужениях и траурных мероприятиях примут участие родные и близкие погибших

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Траурные мероприятия, посвященные памяти пассажиров, погибших в 2015 году при крушении российского самолета Airbus A321-231 над Синайским полуостровом, пройдут в Санкт-Петербурге 31 октября. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви.

"31 октября 2025 года в храме святого великомученика Димитрия Солунского будет совершена панихида по погибшим при теракте. <...> Начало богослужения в 7:14 утра. В это время 31 октября 2015 года на борту рейса 9268 "Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург" прогремел взрыв. Погибли 224 человека" - говорится в сообщении.

Настоятель храма великомученика Димитрия Солунского иерей Сергий Кубышкин в ходе заупокойного богослужения поименно помянет всех погибших пассажиров, после этого состоится поминальный стол в трапезной храма.

Планируется, что Кубышкин совершит заупокойную литию на Серафимовском кладбище у памятника "Сложенные крылья" - мемориала памяти жертв авиакатастрофы. Пройдут митинг, лития, возложение цветов и поминание у захоронения неопознанных останков. Под конец дня состоятся возложение цветов и памятное мероприятие на Румболовской горе у мемориала "Сад памяти" во Всеволожске - у сада-памятника жертвам авиакатастрофы.

В богослужениях и траурных мероприятиях примут участие родные и близкие погибших. Мероприятия памяти пассажиров Airbus A321-231 ежегодно организовываются благотворительным фондом "Рейс 9268".

Авиакатастрофа Airbus A321-231

31 октября 2015 года пассажирский самолет Airbus A321-231 российской авиакомпании Metrojet, следовавший из Шарм-эш-Шейха (Египет) в Санкт-Петербург, потерпел крушение в районе населенного пункта Эль-Хасна в египетской провинции Северный Синай. На борту находились 224 человека - из них 217 пассажиров, в том числе 25 детей, и семь членов экипажа, все пассажиры погибли, большинство из них были россиянами. Вскоре после катастрофы представители запрещенной в РФ террористической организации заявили о причастности к крушению самолета.