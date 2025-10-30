Эксперт Мурылев: молодым журналистам в ЛНР потребуется до года адаптации

Для того, чтобы изучить условия и специфику региона, а также подготовиться к работе в прифронтовых районах, нужно много времени, отметил председатель луганского отделения Союза журналистов России

ЛУГАНСК, 31 октября. /ТАСС/. Молодым журналистам, планирующим работать на прифронтовых территориях Луганской Народной Республики в рамках программы "Земский журналист", потребуется от полугода до года для адаптации к местным условиям и изучения специфики региона. Об этом ТАСС сообщил председатель луганского отделения Союза журналистов России Евгений Мурылев.

Ранее в пресс-службе правительства ЛНР сообщили, что программа "Земский журналист", инициированная Союзом журналистов России, предполагает направление выпускников журфаков, обучавшихся на бюджетной основе, для работы в отдаленных населенных пунктах в течение 5 лет. Молодые специалисты будут получать подъемные выплаты, что станет финансовой поддержкой и поможет приобрести профессиональный опыт. Отмечается, что новые регионы страны особенно привлекательны с информационной точки зрения и могут стать отличным стартом для начинающих корреспондентов.

"Что касается прифронтовых территорий - не думаю, что без особой подготовки, навыков опыта и желания туда стоит ехать работать. Думаю сначала нужно понять регион, специфику, а через полгода - год думать о прифронтовых территориях", - сказал он.

При этом, как отметил Мурылев, в редакциях региона планируют активно принимать и обучать молодых специалистов для работы в муниципальных СМИ, включая окружные газеты и корпункты телеканалов. "Редакции и телеканалы региона готовы обучать молодежь, что мы и делаем последние 11 лет, не понаслышке зная, что такое кадровый голод", - добавил он.