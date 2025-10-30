Джесси Айзенберг намерен пожертвовать почку незнакомцу

По словам актера, он станет донором через шесть недель

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Американский актер Джесси Айзенберг, известный по ролям в фильмах "Социальная сеть" и "Иллюзия обмана", станет донором почки для незнакомого человека из альтруистических побуждений.

"Я действительно стану донором почки через шесть недель. <...> Меня укусил вирус донорства", - заявил Айзенберг в интервью телеканалу Today.

Актер станет участником программы альтруистического донорства, которая подразумевает, что пожертвование не предназначено для конкретного человека. "Это практически безопасно и очень нужно. Думаю, люди поймут, что это очевидно, если есть время и желание", - добавил Айзенберг.

По информации Управления ресурсов и услуг здравоохранения (HRSA), в США наблюдается дефицит доноров органов. Около 90 тыс. человек находятся в очереди списка на трансплантацию почек по состоянию на сентябрь 2024 года.