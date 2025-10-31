ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Потомок Романовых заявил, что РФ видят последним оплотом традиционного мира

По этой причине Россию хотят уничтожить, уточнил ветеран СВО Гавриил Дорошин
00:33
Валерий Степченков/ ТАСС
© Валерий Степченков/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Представители зарубежных стран считают Россию последним оплотом консервативно-традиционных в мире. Об этом в интервью ТАСС заявил прямой потомок Романовых, ветеран СВО Гавриил Дорошин.

"[Русские исторические, культурные и религиозные ценности] было важно отстаивать еще давным-давно, не только сейчас. Просто СВО дает нам отличную возможность для понимания того западного нарратива, который направлен против нас. Они уже открыто говорят, что хотят уничтожить именно Россию как сильную страну и как символ. Россию видят неким последним оплотом консервативно-традиционного мира. Именно из-за этого, скорее всего, нас хотят уничтожить", - сказал Дорошин.

По его словам, Россия должна отстоять эту позицию "в экономическом, политическом, военном плане". "И мы должны подходить к этому гордо с точки зрения того, что нам нечего стесняться. Да, мы такие. Русский народ - он такой, он немного отличается, и в этом нет ничего страшного", - добавил ветеран СВО.

Дорошин переехал на историческую Родину из Франции в 2015 году и сразу отправился добровольцем в Донбасс.

Полный текст интервью будет опубликован 1 ноября в 09:00 мск. 

