ЛДПР предложила ввести обязательную страховку для владельцев опасных собак

При нападении животного пострадавшему будет положена компенсация до 1 млн рублей, сообщили "Известия"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР совместно с замруководителя центрального аппарата партии Элеонорой Кавшар разработала законопроект, предусматривающий введение обязательной страховки гражданской ответственности владельцев потенциально опасных собак. При нападении животного пострадавшему будет положена компенсация до 1 млн рублей, сообщили "Известия" со ссылкой на законопроект.

"ЛДПР предлагает в законодательном порядке обязать хозяев потенциально опасных собак приобретать страховку, чтобы нести ответственность за своего питомца и его поведение", - пояснил газете член ЛДПР Дмитрий Новаков.

Он отметил, что при нападении животного пострадавшему будет положена компенсация до 1 млн рублей, а при порче имущества - до 200 тыс. рублей. Страхование не будет распространяться на служебных собак, выполняющих государственные задачи. Стоимость выплат будет определять Банк России. В случае отказа от оформления страховки владельцу может грозить штраф. При наличии страховки пострадавшему необходимо будет зафиксировать факт нападения в полиции и медучреждении, после чего обратиться в страховую компанию. При отсутствии страхового полиса компенсацию можно будет получить только через суд.

Зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") сообщил "Известиям", что "опасных пород не бывает, бывают опасные хозяева". Он добавил, что список потенциально опасных собак ограничен и включает редкие для России породы. В КПРФ также заявили о несогласии с идеей обязательного страхования.

Закон направят на рассмотрения в Госдумы 31 октября.