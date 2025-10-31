Первая частная клиника в Якутии отозвала лицензию на аборты

По словам гендиректора клиники Светланы Яковлевой, это решение было принято совместно коллективом и врачами акушер-гинекологами

ЯКУТСК, 31 октября. /ТАСС/. Частная клиника "Яннамед" первой в Якутии отказалась от лицензии на проведение абортов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"В рамках реализации задач Нацпроекта "Семья", направленных на сокращение случаев прерывания беременности, Минздравом Якутии проводится комплексная работа с медицинскими учреждениями, включая частные клиники. Первой частной клиникой, поддержавшей инициативы и отозвавшей лицензию на проведение абортов, стала известная в Якутии клиника "Яннамед", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора клиники Светланы Яковлевой, это решение было принято совместно коллективом и врачами акушер-гинекологами. Министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева отметила, что аборт - это не только медицинская процедура, но и серьезное решение, которое может отразиться на здоровье и эмоциональном состоянии женщины.

"Для работы с женщинами в ситуации репродуктивного выбора организовано тесное межведомственное взаимодействие Минздрава с министерством труда и социального развития, госкомитетом по занятости населения. В рамках сотрудничества проводится доабортное консультирование женщин, в котором участвуют не только врачи, но и психологи, социальные работники, при необходимости, специалисты центров занятости. Эти специалисты предоставляют женщинам полную и объективную информацию о возможных последствиях их решений, помогают разобраться в собственных чувствах и переживаниях, а также оказывают поддержку в сложных жизненных ситуациях. А с недавнего времени к этой работе подключились и частные медицинские организации", - приводятся в сообщении слова Афанасьевой.