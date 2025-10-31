Зампред правления Сбера рассказал о защите от мошенников, использующих тему СВО

Важно убедиться, что отправитель сообщения действительно человек, которого вы знаете лично, отметил эксперт

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время форума "Диалог о фейках 3.0" рассказал ТАСС о том, как не стать жертвой мошенников, пытающихся нажиться на теме спецоперации.

Он рассказал, что в настоящее время распространяется множество ложной информации об СВО: данные о потерях и успехах, призыве на военную службу, отправке на фронт и так далее. Зачастую фейки используются мошенниками для вымогательства денег у родственников и близких тех, кто находится на фронте.

"Я могу рекомендовать следующее. Если кто-то получает какую-то подобную информацию в мессенджере, в том числе видео или голосовое сообщение - не стесняйтесь перезвонить по телефону и убедиться, что на той стороне отправитель - реально тот человек, которого вы знаете лично. Если содержатся угрозы, описание проблемы, просьбы сообщить персональные данные или банковские реквизиты, либо настаивают на срочных денежных переводах, пожалуйста, остановитесь, успокойтесь и позвоните тому человеку, чтобы убедиться, что ему нужно ровно то, что он спрашивает", - посоветовал Кузнецов.

Он также указал на необходимость объединения усилий по борьбе с мошенниками и дипфейками в социальной инженерии с другими странами. По словам Кузнецова, мошенничество приобретает трансграничную природу, и очень скоро станет обыденной ситуация, когда преступники с помощью искусственного интеллекта будут звонить жителям любой страны минуя языковой барьер. Уже сейчас существуют технологии перевода устной речи на другой язык.

Форум "Диалог о фейках 3.0" прошел в Москве 29 октября. На полях форума порядка 2 тыс. ведущих российских и международных экспертов, представителей государственных структур, медиа, бизнеса, научного сообщества, международных организаций обсудили актуальные вопросы борьбы с недостоверной информацией, защиты информационного пространства от дезинформации, развития фактчекинга и повышения информационной культуры общества. Мероприятие организовано в партнерстве с Международной ассоциацией по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN), учрежденной АНО "Диалог регионы", информационным агентством России ТАСС и "Мастерской новых медиа". ТАСС выступил стратегическим партнером форума.