В Мытищах восстановили электроснабжение в ЖК после аварии

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение восстановлено в полном объеме в жилом комплексе "Императорские Мытищи" в подмосковном городе Мытищи.Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.

"В ЖК "Императорские Мытищи" в 5:00 мск были завершены аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Жителям комплекса при возникновении вопросов или новых аварийных ситуаций рекомендовано обращаться в информационно-диспетчерскую службу ЖКХ или в единую диспетчерскую службу по номеру 112.