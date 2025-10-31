В Кузбассе начали испытывать отечественную машину для всесезонной уборки улиц

Генеральный директор компании "Кормз" Александр Сляднев отметил, что в первый год возможен выпуск до 200 единиц техники, что позволит полностью обеспечить ею Кемеровскую область

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 31 октября. /ТАСС/. Испытания всесезонной вакуумной подметально-уборочной машины начались в Кемерове. Универсальная техника изготовлена кузбасским предприятием "Кормз" и впервые полностью состоит из российских и белорусских комплектующих, передает корреспондент ТАСС.

"Кузбасскому автомобилестроению - быть. И мы показали это представленным транспортным средством. Таких машин никто не делает. Мы работали в кооперации с компанией из Белоруссии, порядка 35% комплектующих оттуда. Порядка 35 предприятий приняло участие для комплектации этого транспортного средства. На эту машину возможно добавить более 50 навесов. Она может работать как пылесос, как носитель зимнего оборудования, может нести ротор, боковые и передние косилки, щетки для мытья ограждений и тоннелей", - сказал журналистам генеральный директор компании "Кормз" Александр Сляднев.

Он добавил, что в первый год возможен выпуск до 200 единиц техники, что позволит полностью обеспечить ею Кемеровскую область. В дальнейшем предприятие планирует выпускать до 500 машин в год. Поставки комплектующих ведутся благодаря заключенным соглашениям с минскими моторным и тракторным заводами, компанией "Гидроконнект".

Представленный образец с сегодняшнего дня начнет работу на улицах Кемерова. В случае, если техника себя хорошо зарекомендует, власти Кузбасса планируют в дальнейшем масштабировать опыт на весь регион и помогать в продвижении в другие субъекты РФ.