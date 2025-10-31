F6: мошенники расширили схему с фейковыми свиданиями

Как сообщили в ИБ-компании, аферисты увеличили количество "мест для свидания", а также стали адаптировать "сценарий" под любой город России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Мошенники расширили число "мест для свидания" с россиянами в рамках известной одноименной схемы обмана, а также сделали так, чтобы процесс можно было адаптировать под любой город России, сообщили ТАСС в ИБ-компании F6.

Преступники по-прежнему размещают анкеты "привлекательных девушек" в соцсетях или на сайтах знакомств и используют аватарки, являющиеся продуктом работы ИИ над реальными фотографиями. Спустя некоторое время они приглашают и предлагают оплатить "свидание" - но теперь оставляют ссылку не на оплату на мнимых сайтах театров или антикафе, а на фейковых билетных сервисах.

На таких сайтах жертве предлагают выбрать искомое событие, которых стало больше, дату, тип билета, и проследовать на страницу оплаты. Если раньше мошенники предлагали в качестве "места свидания" театры, кино, кальянные, стендап-шоу или антикафе, теперь это еще и выставки, квесты, музеи, оперы и филармонии, планетарии, пейнтбол и романтические прогулки на лошадях.

"Шаблоны, которые скамеры используют для создания ложных страниц, позволяют адаптировать сценарий мошенничества под любой город России", - особо отмечают специалисты.

С начала 2025 года три группы мошенников украли у россиян более 330 млн рублей, используя фейковые свидания и метод сайтов-двойников. Всего, по оценке F6, по этой схеме работают семь групп.