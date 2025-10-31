В Марий Эл физкультработники смогут получить 1 млн рублей при переезде в села

Речь идет о специалистах с высшим или средним профессиональным образованием

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Матыцин/ ТАСС

ЙОШКАР-ОЛА, 31 октября. /ТАСС/. Специалисты по физической культуре и спорту Марий Эл, переезжающие на постоянное место работы в сельскую местность или малые города и поселки, с нового года смогут получить единовременную выплату в 1 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС глава республики Юрий Зайцев.

"В новом году запускаем программу "Земский тренер", благодаря которой единовременную выплату в размере 1 млн рублей смогут получить работники сферы физической культуры и спорта, переехавшие на работу в населенные пункты республики с числом жителей до 50 тыс. человек", - сказал Зайцев. Он отметил, что речь, прежде всего, о специалистах с высшим или средним профессиональным образованием, которые заключат трудовой договор на полный рабочий день с местной организацией физкультуры и спорта, обязуясь отработать там не менее пяти лет. "Реализация программы позволит ускорить выполнение указа президента РФ по повышению к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физкультурой и спортом", - заметил Зайцев.

Ранее он неоднократно рассказывал об эффективности аналогичных программ, действующих в республике для работников культуры, учителей и врачей, по которым в села и малые города пришли работать десятки специалистов.