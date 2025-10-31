На Урале ожидаются дождь с мокрым снегом

В большей части регионов прогнозируют плюсовую температуру днем

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег днем в пятницу в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО). Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Челябинской области 31 октября] облачно с прояснениями, дождь и мокрый снег. Днем температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов, ночью - от 0 до плюс 5 градусов, порывы ветра до 12 м/с", - говорится в сообщении Челябинского гидрометцентра.

В Свердловской области облачная с прояснениями погода, дождь с мокрым снегом, ветер до 8 м/с. Днем потеплеет до плюс 7 градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус 2 градусов. В Курганской области - облачно, дождь, порывы ветра до 10 м/с. Днем будет до плюс 8 градусов, ночью похолодает до 0 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь с мокрым снегом, порывы ветра до 12 м/с. Днем - до плюс 12 градусов, ночью похолодает до 0 градусов. В Югре - облачно, мокрый снег и дождь, туман, ветер до 9 м/с, днем потеплеет до плюс 6 градусов, по ночам в регионе похолодает до минус 8 градусов.

На Ямале будет облачно с прояснениями, днем до минус 14 градусов, снег, туман, гололедно-изморозевые отложения, ветер до 14 м/с. В ночь на субботу похолодает до минус 20 градусов.