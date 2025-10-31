В Бурятии возобновили движение по горному перевалу Пыхта

Для обеспечения безопасности проезда на месте работает дорожная техника

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 31 октября. /ТАСС/. Дорожные службы открыли движение на горном перевале Пыхта в Бурятии, где ранее из-за гололеда проезд запретили всем видам транспорта. Об этом сообщили в администрации Прибайкальского района республики.

"Перевал Пыхта открыт для всех видов транспорта", - сообщили в администрации.

Для обеспечения безопасности проезда на месте работают четыре единицы дорожной техники: две комбинированные дорожные машины, автогрейдер и погрузчик. Специалисты очищают проезжую часть от снега, распределяют противогололедные материалы.

Ранее синоптики сообщали, что 31 октября на территории Бурятии ожидаются осадки в виде снега и дождя различной интенсивности, на горных перевалах - снежные накаты. В Улан-Удэ и пригороде, недалеко от перевала Пыхта, всю ночь шел дождь, температура воздуха держится на отметке около 3 градусов Цельсия.