NBC: P. Diddy перевели в тюрьму с менее строгим режимом

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Американский рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя - Шон Комбс), приговоренный более чем к четырем годам заключения, переведен в тюрьму с более низким уровнем безопасности. Об этом сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на источники.

По его информации, P. Diddy был переведен в федеральную тюрьму Форт-Дикс в штате Нью-Джерси, где будет отбывать оставшуюся часть срока. Это учреждение с более низким уровнем безопасности, в котором также есть программа лечения от наркозависимости.

3 октября суд в Нью-Йорке приговорил Комбса более чем к четырем годам тюремного заключения за транспортировку людей для занятия проституцией. Защита музыканта просила о 14 месяцах тюремного срока, прокуратура настаивала более чем на 11 годах лишения свободы.

В июле жюри присяжных признало рэпера виновным по двум эпизодам транспортировки людей для занятия проституцией, но вместе с тем посчитало, что он невиновен в более тяжких преступлениях, грозивших ему пожизненным заключением - вымогательстве и торговле людьми.