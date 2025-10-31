В библиотеках ЛНР выявили украинскую экстремистскую литературу

Большинство изданий имеют антироссийскую направленность и пропагандируют западные ценности

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Более 200 тыс. экземпляров украинской экстремистской литературы выявили и удалили из доступа в библиотеках Луганской Народной Республики (ЛНР) за последние несколько лет. Сейчас издания изучают эксперты, сообщил журналистам министр культуры ЛНР Роман Олексин.

"В библиотеках и других организациях по этому направлению еще работа идет. По нашей сфере, могу сказать, что это более 200 тыс. экземпляров различной литературы. Сказать, что работа завершена, пока нельзя. Потому что мы собрали эту литературу, мы ее изучаем, и это большой объем, безусловно, в партнерстве с Министерством культуры РФ. <…> Но в обиходе среди жителей, в общем доступе такой литературы, мы можем сказать точно, уже нет", - сказал Олексин.

Он уточнил, что часть книг находится в закрытых в фондах Луганской республиканской универсальной научной библиотеки им. М. Горького, где ее анализируют специалисты. Большинство изданий имеют антироссийскую направленность и пропагандируют западные ценности, отметил министр.

"Посылы там написаны, прямо видно, "западной" рукой. Целенаправленное разделение нашего единого русского народа, чтобы просто искоренить и уничтожить как культуру, так и в целом народ", - заявил глава Минкультуры ЛНР.