В МВД рассказали о многоэтапной схеме обмана с голосованием в конкурсе

Мошенники клонируют аккаунт знакомого, создают от его имени "группу поддержки", пишут убедительный продающий текст и наполняют сообщество десятками ботов, которые имитируют активность, сообщило ведомство

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Мошенники изменили традиционную схему "проголосуй за мою дочь в конкурсе" и стали строить многоэтапную подделку. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Вместо одной наивной просьбы мошенники теперь строят многоэтапную подделку: клонируют аккаунт знакомого, создают от его имени "группу поддержки", пишут убедительный продающий текст и наполняют сообщество десятками ботов, которые имитируют активность", - сказали в управлении.

В киберполиции отметили, что только после создания видимости доверия в группу приглашают реальных пользователей, впрочем, запретив им писать сообщения. "Цель та же, что и раньше: заставить перейти по опасной ссылке", - подчеркнули в УБК.

Итогом действия схемы является компрометация аккаунта, кража данных или загрузка вредоносного ПО.