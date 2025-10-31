В Соцфонде пояснили, кого касается ежемесячный перерасчет пенсий

В ведомстве уточнили, что увеличению подлежит фиксированная выплата, которая является частью страховой пенсии

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сообщения СМИ о том, "кому увеличат пенсии в следующем месяце", часто ошибочно воспринимают как дополнительную индексацию, тогда как на самом деле Социальный фонд каждый месяц планово проводит перерасчет для пенсионеров, достигших 80 лет, и тех, кто получил I группу инвалидности. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"В новостях можно увидеть сообщения о повышении пенсий в том или ином месяце. Например, об "увеличении пенсий в ноябре", что часто ошибочно принимают за дополнительную индексацию для всех. На самом деле речь идет о плановом ежемесячном перерасчете, который касается не всех пенсионеров, а только тех, у кого в этом месяце изменились определенные условия (возраст или группа инвалидности)", - говорится в публикации.

Уточняется, что увеличению подлежит фиксированная выплата, которая, по сути, является частью страховой пенсии. Так, в 2025 году ее размер составляет 8 907 рублей. Когда получателю исполняется 80 лет, выплата со дня достижения пенсионером указанного возраста удваивается до 17 815 рублей. Подавать заявление при этом не требуется.

То же самое происходит, если получателю присваивается I группа инвалидности. Перерасчет размера фиксированной выплаты производится со дня установления I группы инвалидности без заявления от пенсионера.

В Соцфонде пояснили, что пенсионерам, которые уже имеют I группу инвалидности и затем достигают 80 лет (или, наоборот, сначала достигли 80-летнего возраста, а потом оформили I группу инвалидности), не назначается второе дополнительное увеличение выплаты, так как они уже получают ее в максимальном размере.

"Таким образом, сообщения о повышении пенсий в отдельные месяцы - это не общая индексация, а отражение ежедневной работы Соцфонда по перерасчету выплат для тех, у кого изменилась жизненная ситуация", - подчеркнули в фонде.