Участок набережной в Саратове под мостом планируют открыть в ноябре

С ходом реконструкции ознакомился председатель Госдумы Вячеслав Володин

САРАТОВ, 31 октября. /ТАСС/. Новый участок саратовской набережной - под мостом Саратов - Энгельс - откроется в ноябре. Об этом сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Во время рабочей поездки в Саратов Володин ознакомился с ходом реконструкции саратовской набережной, где завершается строительство второй очереди. Ранее в рамках первой очереди был создан пляж в Затоне.

"Этот участок откроется уже в ноябре, и люди смогут ходить с территории существующей набережной по новой, которая будет поэтапно сдаваться", - сказал председатель Госдумы.

Третий этап создания набережной, который соединит ее с Затоном, планируется реализовать до июля 2026 года. Тогда общая протяженность набережной в Саратове составит около 8 км, она будет включать два благоустроенных пляжа.

"А потом [необходимо] вернуться к теме обустройства уже набережной в районе Заводского района, посмотреть, где там необходимо создать еще один пляж. Работу с проектной документацией надо начинать сейчас", - обратился Володин к региональным и местным властям.

Ранее в ходе работы в своем избирательном округе - Саратовской области - Володин анонсировал депутатский проект по продолжению благоустройства Ленинского района Саратова, который будет реализован в 2026 году. Кроме того, в рамках другого нового депутатского проекта он предложил провести в Саратове порайонный ремонт дорог, начать планируется в следующем году с Фрунзенского района.