ФОМ: Путину доверяют 77% опрошенных россиян

Положительную оценку работы правительства дали 53% респондентов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 77%, 79% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 24 по 26 октября среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 77% россиян (без изменений за неделю). Также большинство населения (79% - без изменений) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 53% участников опроса (плюс 1 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 54% опрошенных (минус 2 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 42% (плюс 1 п.п.), КПРФ - 8% (минус 1 п.п.), ЛДПР - 10% (без изменений), "Справедливой России" - 3% (без изменений), "Новых людей" - 4% (плюс 1 п.п.).