Перинатальному центру Курской области выделили более 323 млн рублей

На эти средства приобретут свыше 150 медицинских изделий

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Правительство РФ направит Курской области свыше 323 млн рублей на закупку медицинского оборудования для областного перинатального центра. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Более 323 млн рублей будет направлено Курской области на закупку медицинского оборудования для перинатального центра. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Выделенные средства помогут приобрести центру более 150 медицинских изделий. В учреждении оказывается высокотехнологическая помощь в области акушерства, гинекологии, неонатологии, анестезиологии, реаниматологии, в том числе беременным и новорожденным из приграничных городов и населенных пунктов. "Решение позволит повысить доступность и качество оказания такой помощи", - уточнили в кабмине.

28 октября правительство выделяло более 700 млн рублей на закупку медицинского оборудования для больниц и поликлиник Курской области.