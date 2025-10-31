ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Перинатальному центру Курской области выделили более 323 млн рублей

На эти средства приобретут свыше 150 медицинских изделий
Редакция сайта ТАСС
07:12
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Правительство РФ направит Курской области свыше 323 млн рублей на закупку медицинского оборудования для областного перинатального центра. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Более 323 млн рублей будет направлено Курской области на закупку медицинского оборудования для перинатального центра. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Выделенные средства помогут приобрести центру более 150 медицинских изделий. В учреждении оказывается высокотехнологическая помощь в области акушерства, гинекологии, неонатологии, анестезиологии, реаниматологии, в том числе беременным и новорожденным из приграничных городов и населенных пунктов. "Решение позволит повысить доступность и качество оказания такой помощи", - уточнили в кабмине.

28 октября правительство выделяло более 700 млн рублей на закупку медицинского оборудования для больниц и поликлиник Курской области. 

РоссияКурская область