Путин: День народного единства знаменует сплоченность народа за судьбу Отечества

Президент обратился к участникам форума "Сообщество"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Праздник Дня народного единства связан со стремлением людей объединяться ради общего дела, ради Отечества. Это отличает и участников форума "Сообщество", указал президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам мероприятия.

"Вы традиционно собрались в Москве в преддверии Дня народного единства, который знаменует сплоченность и высокую ответственность нашего многонационального народа за судьбу Отечества, - отметил глава государства. - Этот праздник тесно связан со стремлением людей объединяться ради общего дела".

"Сегодня в этом зале под эгидой Общественной палаты России встретились более 5 тыс. именно таких неравнодушных, деятельных граждан из всех регионов страны", - дал характеристику президент.

В этом году Общественная палата отмечает свое 20-летие. Итоговый форум "Сообщество" - главное событие юбилейного года, он проходит 31 октября - 1 ноября.

