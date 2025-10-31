АТОР: протесты в Танзании не повлияли на отдых российских туристов

По данным ассоциации, в стране может находиться около 500 россиян

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Stringer

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Протесты в Танзании не повлияли на отдых российских туристов, так как в основном они посещают Занзибар, где обстановка спокойная. В стране может находиться около 500 туристов из РФ, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"На данный момент в стране может находиться около 500 туристов из России. В основном они отдыхают на Занзибаре, где беспорядков нет и обстановка остается спокойной", - говорится в сообщении.

Жалоб от туристов, находящихся на Занзибаре, не поступало, рассказали в Space Travel. У "Русского экспресса" туристы есть и на острове, и на материке. "Несколько клиентов вылетают сегодня. Но жалоб от гостей не поступало", - поделились представители туроператора.

В ITM group говорят, что сафари-туры, ради которых туристы приезжают на материк, проходят на удалении от столицы. "Как правило, сафари-туры проходят про маршруту Маньяра - Серенгети - Нгоронгоро с опциональным отдыхом на Занзибаре и не затрагивают Дар-Эс-Салам. Поэтому беспорядки на восточном побережье никак не влияют на отдых туристов в национальных парках и на острове", - уточнили в компании.

Но, по предположению экспертов, перебои в работе международного аэропорта могут повлиять на маршруты экскурсионных туров, если в обслуживании рейсов произойдут значительные изменения или ситуация с безопасностью ухудшится. Туристам рекомендуется избегать массовых скоплений людей, следить за обновлениями от авиаперевозчиков, а также учитывать, что из-за отключений интернета могут возникнуть трудности с использованием онлайн-карт, переводчиков и других цифровых сервисов, подчеркнули в АТОР.

Там напомнили, что после выборов в Танзании начались беспорядки. Протестующие временно заблокировали международный аэропорт Дар-Эс-Салама, интернет работает с перебоями.