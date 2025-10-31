Прожиточный минимум в Кабардино-Балкарии в 2026 году вырастет на 6,8%

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

НАЛЬЧИК, 31 октября. /ТАСС/. Прожиточный минимум в Кабардино-Балкарии (КБР) с начала 2026 года вырастет на 6,8% и составит чуть более 20 тыс. рублей на душу населения. Соответствующие изменения обсудили на заседании правительства региона, передает корреспондент ТАСС.

"Величина прожиточного минимума на душу населения в Кабардино-Балкарской Республике в 2026 году увеличится по сравнению с текущим годом на 6,8%. В расчете на душу населения - 20 тыс. 265 рублей, для трудоспособного населения - 22 тыс. 89 рублей", - рассказал на встрече министр труда и социальной защиты КБР Тахир Тогузаев.

Кроме того, министр пояснил, что для пенсионеров эта сумма составит 17 тыс. 428 рублей, для детей - 19 тыс. 657 рублей.