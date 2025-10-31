Путин уверен, что фестиваль "Народы России и СНГ" укрепит дружбу стран

На протяжении эпох в России берегли и приумножали бесценные традиции добрососедства, отметил глава государства

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Фестиваль "Народы России и СНГ", открывшийся в Москве, подтверждает традиции добрососедства на евразийском пространстве. Мероприятие должно поспособствовать укреплению диалога и дружбы в СНГ, уверен президент России Владимир Путин. Приветствие главы государства зачитал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Уверен, что фестиваль будет способствовать укреплению межкультурного, межнационального диалога и сотрудничества на пространстве Содружества, в целом - расширению плодотворных разноплановых контактов", - указывается в послании президента.

"На протяжении эпох в нашей стране берегли и приумножали бесценные традиции добрососедства, - заметил Путин, - стремились к взаимообогащению и развитию самобытных национальных культур". "Символично, что фестиваль открывается в преддверии Дня народного единства - праздника, который олицетворяет сплоченность российского общества и преемственность поколений", - указывается в приветствии президента.

Глава государства отметил насыщенность программы фестиваля, мероприятия которого, уверен он, послужат "укреплению профессиональных и дружественных связей, сохранению общности исторической памяти и духовно-нравственных ценностей и, конечно, воспитанию у молодежи чувства гордости за свершения предков, патриотизма и гражданственности".

Итоги фестиваля, указал Путин, подведут на XIII встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ. "Вот уже много лет этот формат позволяет совместно вырабатывать меры, направленные на защиту наших стран от внешних и внутренних угроз, эффективно решать другие актуальные вопросы", - дал оценку российский лидер.