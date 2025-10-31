Онкобольному врачу Марине Биногеровой по поручению главы КБР выделят 250 тыс. рублей

У врача-педиатра и инфекциониста 40-летний стаж

НАЛЬЧИК, 31 октября. /ТАСС/. Врачу-педиатру из Кабардино-Балкарии Марине Биногеровой, которой из-за сложной формы рака крови необходимо дорогостоящее лечение в Китае, по поручению главы КБР выделят 250 тыс. рублей. Об этом сообщили в правительстве региона, передает корреспондент ТАСС.

"По поручению главы КБР Казбека Кокова в целях оказания единовременной материальной помощи Министерству финансов Кабардино-Балкарии предлагается выделить 250 тыс. рублей для оказания материальной помощи жительнице Нальчика Марине Биногеровой", - рассказал министр труда и социальной защиты КБР Тахир Тогузаев.

Средства выделят из резервного фонда правительства КБР.

У врача-педиатра и инфекциониста с 40-летним стажем Биногеровой диагностировали сложное онкологическое заболевание - лимфобластный лейкоз (рак крови). Доктору провели пересадку костного мозга, после которого требуется лечение стоимостью 10 млн рублей, которое проводят в Китае. Родные Биногеровой объявили сбор и благодаря неравнодушию жителей республики и соседних регионов, ее коллег и родственников удалось собрать большую часть суммы.