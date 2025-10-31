Адвокат Леонтьев: некоторые командиры ВСУ поощряют самоволку

Украинский военный адвокат добавил, что в стране существует серьезная проблема с насильственной мобилизацией, предлагая ее решать, установив четкий срок службы

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Часть командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) поощряет своих солдат самовольно оставлять часть из-за нежелания воевать. Об этом заявил украинский военный адвокат Олег Леонтьев.

"Командиры сразу спрашивают: "Будете ли вы служить или идете в СОЧ (самовольное оставление части - прим. ТАСС)? Если они говорят, что идут в СОЧ, некоторые командиры их отпускают. Почему? Потому что они говорят: "идите на все четыре стороны, я не хочу на вас тратить время", - приводит его слова украинское издание "Новости. Live".

Леонтьев добавил, что в стране существует серьезная проблема с насильственной мобилизацией, предлагая ее решать, установив четкий срок службы.

Ранее украинские власти из-за роста случаев бегства из рядов ВСУ и проблем с комплектацией армии позволили военнослужащим избежать уголовного наказания в случае добровольного возвращения. Эта норма несколько раз продлевалась, однако 4 сентября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который возвращает уголовную ответственность за самовольное оставление части. Также в парламенте разрабатывается законопроект, который позволит арестовывать банковские счета и имущество граждан, которые дезертировали из ВСУ или самовольно оставили часть.

14 октября в офисе генпрокурора сообщили изданию "Украинская правда", что с января 2022 года по сентябрь 2025 года открыто почти 290 тыс. производств по этим статьям - более 235 тыс. о самовольном оставлении части и почти 54 тыс. о дезертирстве. В начале августа депутат Рады Анна Скороход отметила, что в вооруженных силах выявлено почти 400 тыс. случаев самовольного оставления части.