В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

Причиной стали туман и низкая видимость на дорогах

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Желтый уровень опасности в связи с туманом объявлен в Санкт-Петербурге с утра 1 ноября по ночь 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"По информации Росгидрометцентра, с 05 часов 01 ноября до 03 часов 02 ноября на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана. Видимость местами будет составлять 500 м и менее", - говорится в сообщении.

Желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Правительство Петербурга просит водителей соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте из-за высокого риска ДТП.

Главный синоптик города Александр Колесов сообщил в своем Telegram-канале, что сегодня в в первой половине дня будут осадки, потом наступает продолжительный перерыв и только вечером с территории Финляндии придет новая зона с дождями. Так как циклон проходит южнее региона, слабый ветер сохранится восточного направления.

"В Санкт-Петербурге сейчас плюс 6, и температура воздуха существенно повышаться не будет, максимум прибавит еще 1-2 градуса. Но это достаточно тепло, так как температура превышает норму в эти дни на 3-4 градуса. Завтра уже будем подводить итоги октября, но уже сейчас понятно, что последняя теплая неделя сыграла свою роль, и месяц вышел на уверенную положительную аномалию, и будет даже немного теплее нормы", - подчеркнул Колесов.