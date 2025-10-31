Путин: в рамках форума "Народы России" обсудят вопросы эффективности нацполитики

Также частью международного фестиваля станут Кинофорум, гала-концерт Всероссийского фестиваля "Современная музыкальная карта России" и фотовыставка

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Всероссийский форум "Народы России" станет площадкой для обсуждения вопросов повышения эффективности национальной политики. На это указал президент РФ Владимир Путин.

"Впереди у вас интересная, насыщенная программа. Так, в рамках Всероссийского форума "Народы России" будут обсуждаться вопросы повышения эффективности национальной политики", - отметил глава государства в приветствии участникам фестиваля "Народы России и СНГ", в рамках которого и проходит всероссийский форум.

Кроме того, частью международного фестиваля станут Кинофорум, гала-концерт Всероссийского фестиваля "Современная музыкальная карта России" и фотовыставка. Запланированные мероприятия, по словам главы государства, познакомят с творчеством талантливых режиссеров, актеров, музыкантов и художников, но и, как следствие, будут способствовать "укреплению профессиональных и дружеских связей, сохранению общей исторической памяти и духовно-нравственных ценностей и, конечно, воспитанию у молодежи чувства гордости за свершения предков, патриотизма и гражданственности".