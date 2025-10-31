В Москве и Подмосковье 31 октября может выпасть до 15 мм осадков

В Гидрометцентре РФ сообщили о прогнозируемом ливне

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сильный дождь, прогнозируемый синоптиками в течение дня в Москве и Московской области, может принести до 15 мм осадков. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период до 21:00 мск ожидается дождь, местами сильный, количество осадков составит 5-10 мм, а местами - до 15 мм", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что помимо дождя в отдельных районах столичного региона не исключено усиление порывов ветра до 14 м/с. Температура воздуха при этом составит плюс 6-8 градусов.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС также сообщали, что в период до 21:00 мск в городе и по области действует желтый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия.

Власти столицы призвали автомобилистов в условиях непогоды быть аккуратными и бдительными за рулем. "Советуем водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать машины вблизи деревьев и шатких конструкций, не отвлекаться на телефон во время движения, быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад", - отмечают в телеграм-канале московского департамента транспорта, добавив, что за ситуацией на дорогах в круглосуточном режиме следят специалисты ситуационного центра и экипажи дорожного патруля Центра организации дорожного движения.