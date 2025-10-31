Платформа по борьбе с мошенниками сообщила об изменении схем обмана в 2025 году

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Мошенники в России на фоне усиления антифрод-мер стали активно изобретать новые схемы обмана граждан. Об этом ТАСС рассказала куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.

В 2025 году законодательно вступили в силу несколько мер по борьбе с мошенническими схемами. К их числу можно отнести запрет на получение смс с кодом доступа к сервису "Госуслуги" во время разговора, ограничение звонков через иностранные мессенджеры, усиление финансовыми организациями контроля за безналичными платежами.

"Из новых легенд 2025 года наиболее популярными являются рассказы о смене домофона и необходимости получить ключи от него, звонки от якобы курьеров маркетплейсов и служб доставки о получении цветов или посылок, истории о поступлении писем и посылок на "Почту России" и выяснения, где их удобно забрать", - рассказала Храпунова.

Сотрудники "Мошеловки" также выявили абсолютно новую схему обмана, которая строится на процессе якобы установки самозапрета на получение кредитов и займов. "Мошенники звонили гражданам, представляясь сотрудниками портала "Госуслуг" или Бюро кредитных историй и либо предлагали помочь установить самозапрет, либо убеждали, что допущена ошибка при его установлении и требуется внести изменения", - отметила собеседница агентства.

Куратор платформы отметила, что преступники в этом году стали чаще пытаться заставить жертву ввести код доступа к "Госуслугам" через специальный чат-бот или на якобы официальном сайте, добровольно позвонить в мошеннический кол-центр, снимать деньги наличными и использовать токенизированные карты.

"Если раньше мошенники заставляли жертв отдавать свои накопления и брать кредиты, то в этом году все чаще встречаются случаи продажи активов - машины, квартиры, дома. Деньги от сделок жертвы получали наличными и передавали курьерам мошенников", - пояснила Храпунова, добавив, что с этого года аферисты всячески стараются заставить жертву загрузить вредоносное программное обеспечение на телефон, чтобы дистанционно подключиться ко всем приложениям на телефоне, читать смс и любую переписку.