В Авдеевке жители восстановленного дома начали получать ключи от квартир

В новое жилье уже заселились 11 семей

ДОНЕЦК, 31 октября. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин вручил ключи от 11 квартир жилого дома в Авдеевке, который из-за бюрократических проволочек не могли ввести в эксплуатацию. Также в населенном пункте введено в строй административное здание.

24 октября Пушилин потребовал у местных властей за неделю привести в порядок документы для ввода жилого дома и административного здания в некогда прифронтовой Авдеевке. Строения были возведены несколько месяцев назад, но не получили разрешительные документы из-за бюрократии, сообщал ранее глава региона. Авдеевка была освобождена в 2024 году.

"Совместно с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым проверили, как выполнены поставленные задачи. Вручили ключи 11 семьям из второго подъезда дома по улице Молодежной, зашли в гости. Квартиры обустроены, есть необходимая мебель, чтобы можно было сразу заселиться и жить", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Ямал провел большую работу по восстановлению здания. После обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нем были повреждены конструкции и инженерные системы, "половины дома фактически не было". Строители заменили кровлю, остекление, возвели заново части разбитых стен, отремонтировали фасад и коммуникации, провели все внутренние отделочные работы, установили балконы.

"Также заново отстроено и административное здание. Сотрудники Авдеевского территориального отдела уже приступили к работе в новой администрации, где теперь есть еще и медицинский кабинет, отделение МФЦ, мобильная группа ПСБ, социальные службы и ЗАГС", - отметил глава региона.