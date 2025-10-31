В Кремле заявили, что деятельность ОП одобряют свыше 38% россиян

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что 51% респондентов знает о работе Общественной палаты

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ пользуется доверием россиян, об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. В сентябре 2025 года чуть более 38% опрошенных одобряли деятельность ОП РФ, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на форуме "Сообщество".

"Мы живем в исторический период, у нас вызовы постоянно меняются. Важно, что Общественная палата пользуется доверием. Это сложная такая категория, но, тем не менее, я хочу привести цифры опросов ВЦИОМ. В сентябре 2025 года чуть более 38% опрошенных одобряли деятельность Общественной палаты", - сказал Новиков.

Также он отметил, что не все опрошенные знают о работе Общественной палаты. По данным опроса, 51% знает о работе ОП РФ, 49% не знают. "Но из тех, кто знает, одобряют деятельность уже и 59%, то есть две трети людей, которые осведомлены о деятельности Общественной палаты, высказывают ей доверие", - сказал начальник управления президента РФ.

При этом Новиков подчеркнул, что одобряют деятельность Общественной палаты те респонденты, которые гордятся российским гражданством, считают, что страна развивается в правильном направлении, и ощущают себя счастливыми. Низко оценивают деятельность палаты те, кто склонен "не поддерживать и не помогать военнослужащим и их семьям, считают, что альтруизм в российском обществе снизился, не испытывают никаких чувств в отношении российского гражданства, не поддерживают специальную военную операцию, и у них низкий индекс счастья".

Форум "Сообщество" ежегодно проводится ОП РФ с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.