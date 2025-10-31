El Mundo: храм Святого Семейства стал самой высокой церковью в мире

Его высота составляет 162,91 м, а Башня Иисуса Христа достигнет 172 м в высоту после окончания строительства

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters/ SAGRADA FAMILIA HANDOUT

МАДРИД, 31 октября. /ТАСС/. Католический храм Святого Семейства в Барселоне стал самой высокой церковью в мире после установки первого элемента креста на центральной башне. Об этом сообщила газета El Mundo.

Как говорится в заявлении храма, которое приводит газета, возведенный испанским архитектором каталонского происхождения Антонио Гауди храм теперь возвышается над Барселоной на 162,91 м. Работа над фасадами и внутренней отделкой будет завершена примерно через 10 лет.

По информации El Mundo, Башня Иисуса Христа, являющаяся центральной, достигнет 172 м в высоту после окончания строительства в ближайшие месяцы.

Отмечается, что Антонио Гауди начал возводить храм в 1882 году. К моменту его смерти была достроена лишь одна из многочисленных башен.

Как пишет газета, до этого титул самой высокой церкви носил Ульмский собор в Германии, высота которого составляет 161,53 м.