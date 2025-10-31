Токаев: Казахстан связывает большие надежды с работой филиала МГИМО в Астане

Казахстанский президент отметил, что в республике поставили задачу - стать частью глобального рынка знаний

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Наталия Губернаторова/ POOL/ ТАСС

АСТАНА, 31 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана связывают большие надежды с работой филиала Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России (МГИМО), открывшегося в этом году в столице республики. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на международном форуме стратегических партнеров "Казахстан - территория академических знаний".

"Большие надежды мы связываем с деятельностью в Астане филиала МГИМО. Для этого известного вуза будет построено отдельное здание", - сказал президент Казахстана, слова которого приводит его пресс-служба.

Лидер Казахстана отметил, что в республике поставили задачу - стать частью глобального рынка знаний. Для достижения этой цели налажено партнерство с 40 ведущими университетами мира, открыто 33 филиала зарубежных вузов.

"Особое значение для нас имеет подготовка кадров для ядерной энергетики. О намерении принять самое активное участие в этом важном деле только что сказал ректор МИФИ Владимир Игоревич Шевченко. Будем работать вместе с вами. Наша задача - обеспечить прямую связь образования и науки с реальным сектором экономики", - пояснил президент Казахстана.

В сентябре в филиале МГИМО в Астане начали обучение студентов. На программы бакалавриата поступили 59 человек, а на программы магистратуры - 40. Обучение проводят преподаватели МГИМО, а также педагоги, прошедшие переподготовку по стандартам МГИМО, из числа граждан Казахстана. После успешного освоения образовательной программы выпускникам филиала МГИМО выдадут российский диплом государственного образца.