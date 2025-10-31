В ЛНР планируют расчистить свыше 30 км рек

Работы хотят провести в 2026 году

ЛУГАНСК, 31 октября. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики планируют в 2026 году провести работы по расчистке более 30 км русел рек на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В 2026 году планируется реализация мероприятий по расчистке русла реки Белая на участке от Исаковского водохранилища до пос. Белое, протяженностью 20 км и русла реки Большая Каменка от с. Верхнешевыревка до пгт Поречье, протяженностью 12 км", - приводит слова министра природных ресурсов и экологии ЛНР Евгения Крехтунова пресс-служба правительства.

По данным ведомства, в 2025 году были завершены работы по расчистке реки Лугань в Первомайске общей протяженностью 15 км. Всего за три года в ЛНР расчищено русел рек общей протяженностью около 60 км.