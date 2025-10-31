В КБР в 2026 году три района примут участие в программе "Земский тренер"

Муниципалитеты сами выберут вид спорта, по которому привлекут тренера исходя из потребности района

НАЛЬЧИК, 31 октября. /ТАСС/. Эльбрусский, Зольский и Прохладненский районы Кабардино-Балкарии (КБР) в 2026 году впервые примут участие в госпрограмме трудоустройства и поддержки специалистов "Земский тренер". Об этом ТАСС сообщили в Министерстве спорта КБР.

"Планируется, что три района Кабардино-Балкарии в следующем году примут участие в программе "Земский тренер", которая стартует в стране в 2026 году. Это Эльбрусский, Прохладненский и Зольский районы", - рассказал информагентству заместитель министра спорта КБР Аслан Анаев.

Он также подчеркнул, что муниципалитеты сами выберут вид спорта, по которому привлекут тренера исходя из потребности района.

Сумма господдержки узких специалистов, которые трудоустроятся в отдаленных населенных пунктах составит 1 млн рублей.