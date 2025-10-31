Лукашенко заявил о наличии в Белоруссии всех условий для нормальной жизни

Президент республики при этом отметил, что каждому нужно "шевелиться"

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Задачей власти в Белоруссии является создание условий для нормальной жизни и работы граждан, однако каждому нужно "шевелиться". Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время общения с жителями деревни Домжерицы в ходе рабочей поездки в Лепельский район.

"Сегодня тот, кто хочет заработать, тот может заработать. Для того, чтобы хорошо жить, нормально жить, надо шевелиться. Наше дело - создать условия. Государство, власть должны создавать условия", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Президент обратил внимание на то, что многие молодые люди не стремятся уехать из страны. "Условия нужны для молодежи, чтобы они смогли заработать столько, чтобы содержать свою семью. Слава богу, у нас эти условия есть, - подчеркнул он. - Спасибо молодежи за то, что вы остаетесь здесь".