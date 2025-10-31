В МВД рассказали, как контролировать и защищать персональные данные

В киберполиции призвали проверить, действительно ли необходимы предоставляемые данные для оказания услуги или заключения договора

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Каждый человек обладает правом контролировать использование своей личной информации и защищать свои законные интересы. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Там отметили, согласно закону "О персональных данных", каждый человек имеет право запрашивать информацию о целях и способах обработки своих данных, узнать источник получения персональных данных и круг лиц, имеющих к ним доступ. Кроме того, каждый вправе получить четкое обоснование необходимости предоставления тех или иных сведений, а также отозвать свое согласие на обработку данных в любой момент без объяснения причин.

"Важно помнить, что передача данных должна происходить осознанно и добровольно. Прежде чем заполнять анкеты или подписывать соглашения, убедитесь, что организация внесена в реестр операторов персональных данных, который ведет Роскомнадзор", - сказали в управлении.

Также нужно проверить, действительно ли необходимы предоставляемые данные для оказания услуги или заключения договора. Информация о порядке отзыва вашего согласия должна быть доступна и понятна.

"Если вы столкнулись с нарушением своих прав, отправьте официальное письмо оператору с требованием прекращения обработки ваших данных", - советуют в киберполиции. Если компания игнорирует обращение, то нужно обратиться с жалобой в Роскомнадзор. В случае навязывания рекламных рассылок, направьте претензию в Федеральную антимонопольную службу, добавили в УБК.

"Помните, информированность и бдительность - залог вашей цифровой безопасности. Контролируйте свои персональные данные, защищайте свои права и будьте уверены в своей способности отстаивать интересы в современном цифровом пространстве", - подытожили в МВД.