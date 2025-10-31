Мать погибшего в Донбассе добровольца-итальянца обвинила Запад в диктате

Женщина отметила, что все больше жителей Италии поддерживают Россию

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Западные ценности демократии не работают, люди становятся беднее, а в информационном пространстве царят манипуляции в духе Оруэлла. Художница из Милана Оливия Гоццано, потерявшая сына-добровольца при защите Донбасса, заявила, что в нынешних условиях все больше итальянцев поддерживают Россию.

"В итальянском обществе есть чувство обиды из-за чрезмерной помощи, оказываемой Украине, - отметила она в интервью Аналитическому центру ТАСС. - Очень многие говорят сегодня, что бывший премьер Сильвио Берлускони был прав в своих оценках ситуации на Украине. Даже в нашем правительстве есть люди, которые поддерживают Россию. Но по разным политическим причинам они не могут высказать свое мнение".

Гоццано, которая принимала в Москве участие в Международном форуме сотрудничества, посвященном 100-летию народной дипломатии, отметила, что ощущает себя, будто живет в обществе, о котором писал Джордж Оруэлл в книге "1984". "Много говорят о западных ценностях демократии, но я чувствую, что живу в тоталитарной системе Большого Брата, который контролирует каждый аспект жизни граждан посредством слежки и манипулирования правдой", - сказала она.

"Простые люди не имеют возможности отстаивать свои права в таких условиях. В западном сегменте интернета любой поисковый запрос отфильтровывается, телевидение и крупные издания манипулируют массовым сознанием, передавая новости, выгодные ЕС и НАТО. Демонстрации ограничиваются, информационные мероприятия, такие как показ правдивых документальных фильмов, бойкотируются. Вводится система социальной изоляции", - пояснила Гоццано.

Среди альтернативных источников информации она назвала каналы в Telegram и газету Il Fatto Quotidiano, где, по ее словам, публикуются комментарии независимых экспертов. Кроме того, объективные публикации можно найти в издательстве Sandro Teti, которое игнорируется мейнстримными СМИ.

По свидетельству итальянки, в 2022-2025 годах уровень жизни в ее стране постепенно снижается: "Экономика переживает не лучшие времена, денег у людей все меньше, люди беднеют. Средства в пользу Украины изымаются из здравоохранения и образования, а цены на основные товары растут".

Огромный потенциал России

"Это мой второй визит в Россию, первый состоялся в 2023 году, ровно через год после гибели моего сына, 16 октября. Я была в Москве и Донецке, чтобы получить для сына Георгиевскую медаль. "Сын погиб в Песках Донецкой области. Сначала он воевал в 100-й бригаде народного ополчения, а затем его перевели в 3-ю бригаду спецназа Российской армии", - рассказала она.

"Очень жаль, что западная пропаганда со времен холодной войны изображает эту великую страну отсталой, бедной и диктаторской, систематически создавая образ врага, одновременно замалчивая ее художественную, культурную и природную красоту. А следовательно, и туристический потенциал, а также ее многорегиональный, многоэтнический потенциал и ресурсы, которыми обладает эта обширная территория", - сказала Оливия.

"Я была приятно удивлена, обнаружив здесь передовые и эффективные услуги и инновации. Я не говорю, что здесь все идеально, но, по крайней мере, у меня сложилось впечатление, что вы постоянно стремитесь к совершенствованию. Я считаю, что усилия по достижению многополярности, которые вы предпринимаете вместе с членами БРИКС, имеют основополагающее значение для обеспечения свободы и независимости народов, до сих пор находящихся под гнётом американского империализма. Россия учит нас, что можно разорвать порочный круг власти, который до сих пор господствовал в мире", - подчеркнула Оливия.

Корни из Российской империи

Как поделилась Гоццано, ее прадед родился в Эстонии, а дед - в Симферополе. "Он прибалтийский немец по материнской линии. Он основал там глазную клинику вместе с партнерами. Семья покинула страну в 1922 году", - сказала она.

В целом, общаясь с разными гостями форума, я почувствовала, что среди его участников были люди со всего мира, искренне преданные гуманитарной работе и движимые неподдельным чувством справедливости. Это были обычные, порядочные люди, а не чьи-то дети или внуки, как это, к сожалению, часто бывает, по крайней мере, в Италии", - отметила она.