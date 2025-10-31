В Сибири прогнозируют ветер, гололед и метели

Также ожидается резкое похолодание

БАРНАУЛ, 31 октября. /ТАСС/. Штормовые предупреждения объявлены в ряде регионов Сибири, где на выходных прогнозируется усиление ветра до 25 м/с, гололед, снег и резкое похолодание. Об этом сообщили в главках МЧС и УГМС по регионам.

"По данным синоптиков, днем 1 ноября и ночью 2 ноября ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, местами гололедные явления, усиление ветра 17-22 м/с, возможны порывы 25 м/с и более", - сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным главка МЧС по Республике Алтай, ветер в регионе также усилится до 25 м/с, в горах порывы могут достигать 35 м/с. Спасатели рекомендуют при сильном ветре переждать непогоду в капитальном строении, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.

"Днем 1 ноября ожидается резкое ухудшение погодных условий: осадки разной интенсивности (дождь, переходящий в снег), налипание мокрого снега, сильный ветер порывами 15-20 м/с, метель с ухудшением видимости. На дорогах снежные заносы. 3 и 4 ноября резкое понижение температуры воздуха", - сообщили в ГУ МЧС по Омской области.

Как сообщили в главке МЧС по Иркутской области, в регионе порывы ветра могут достигать 14 м/с, прогнозируются осадки в виде дождя и снега, в отдельных районах утром - туманы. На озере Байкал будет переменная облачность, также ожидается дождь и снег. Порывы ветра могут достигать 26 м/ с, температура воздуха ночью опустится до -15 градусов.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Кемеровской области ожидается резкое похолодание, ветер может усилиться до 25-30 м/с, на дорогах гололедица. В Новосибирской области днем 1 ноября и ночью 2 ноября ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег, усиление ветра до 25 м/с.