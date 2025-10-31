ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Более 44 тыс. жителей Калмыкии до конца 2025 года обеспечат стабильным водоснабжением

При этом 27,7 тыс. жителей сельской местности будут обеспечены качественной питьевой водой
12:10

ЭЛИСТА, 31 октября. /ТАСС/. Калмыкия намерена при господдержке завершить до конца 2025 года строительство четырех объектов в сфере ЖКХ, что позволит решить проблему стабильного водоснабжения для порядка 44,5 тыс. жителей региона. При этом 27,7 тыс. жителей сельской местности будут обеспечены качественной питьевой водой, сообщили ТАСС в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики.

Калмыкия находится в зоне водного дефицита, источники водоснабжения имеют высокую минерализацию. На сегодняшний день только 15,7% населения республики обеспечены качественной питьевой водой. Ранее глава Калмыкии Бату Хасиков сообщал, что власти региона в рамках комплексного решения проблемы водоснабжения при поддержке президента России и правительства РФ работают над созданием проектно-сметной документации на строительство водопровода из Волги, который обеспечит почти 70% жителей республики качественной питьевой водой.

"Решение проблемы водоснабжения для Калмыкии - одна из первостепенных задач, которая последовательно решается благодаря участию республики в федеральных проектах. До конца года планируется завершить строительство четырех объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, что обеспечит стабильное водоснабжение для порядка 44,5 тыс. человек. Это жители Элисты, села Троицкое Целинного района, города Лагани и Лаганского района, а также села Ульяновское Яшалтинского района", - сказали в министерстве.

В частности, в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" произведена реконструкция "Водовода №1". Техническая готовность объекта составляет 100%, сейчас ведутся работы по вводу объекта в эксплуатацию. Стабильным водоснабжением будут обеспечены 16,8 тыс. жителей Элисты.

В этом году за счет средств республиканского и муниципального бюджета также завершается строительство двух объектов, начатое в 2022-2023 годах в рамках федерального проекта "Чистая вода". В эксплуатацию планируется ввести станцию очистки воды и реконструированные объекты водоснабжения села Троицкое Целинного района. Качественную питьевую воду получат около 8,1 тыс. жителей села Троицкое. В городе Лагани готовится к запуску новая станция водоподготовки, которая обеспечит качественной питьевой водой более 13,5 тыс. жителей района.

"Кроме этого, запуск в этом году по поручению президента России нацпроекта "Инфраструктура для жизни" позволил построить водопроводную сеть в село Ульяновское Яшалтинского района. Благодаря этому качественным водоснабжением до конца года будет обеспечено 3,8 тыс. жителей", - отметили в ведомстве. 

