За празднование Хеллоуина можно получить штраф или арест на 15 суток. Это правда?

…накануне масскультурного праздника Хеллоуина распространяется информация о возможных административных наказаниях за использование и демонстрацию символики, которая может ассоциироваться с сатанизмом*. Сообщается, что за использование подобных атрибутов нарушителям грозит штраф или арест.

А что на самом деле?

Под законодательный запрет подпадает публичное демонстрирование атрибутики сатанизма, сообщил ТАСС Владимир Никишин, директор Института информационной и медиабезопасности, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий МГЮА. "В последние годы за счет пропагандистской деятельности в интернет-медиа активно развивается субкультура сатанистов <…>, и Хеллоуин — наглядный пример", — сказал эксперт.

Он напомнил, что 23 июля 2025 года Верховный суд Российской Федерации запретил "Международное движение сатанистов", поэтому необходимо учитывать запреты антиэкстремистского законодательства.

"В частности, к символике сатанизма относятся: перевернутый крест белого цвета, пентаграмма, изображение дьявола (антропоморфного существа с телом человека и головой козла — Бафомета, Сатаны, Вельзевула, Аввадона, Велиара, падшего ангела и т. д.). Использование данных образов в костюмах или элементах украшения может повлечь привлечение к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП", — рассказал Никишин.

По его словам, пропаганда или публичное демонстрирование такой символики влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 100 часов.

В свою очередь, отметил эксперт, традиционные атрибуты Хеллоуина, такие как светильники из тыквы, украшения и костюмы, связанные с популярными в массовой культуре вампирами, зомби, призраками, не являются символикой сатанизма, и их использование не влечет юридическую ответственность.

Никишин добавил, что юридическая ответственность будет наступать за приобретение украшений с экстремистской символикой для дальнейшего сбыта или пропаганды. "Это будет квалифицироваться по ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ и повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2,5 тыс. рублей с конфискацией приобретенного украшения либо обязательные работы на срок до 100 часов с конфискацией приобретенного украшения", — заключил эксперт.

*Движение включено в перечень террористов и экстремистов, а также признано в РФ экстремистским и запрещено.