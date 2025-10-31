В МФЦ Дагестана около 70% консультаций оказывают в автоматическом режиме

В деятельность центров поэтапно внедряют ИИ

Редакция сайта ТАСС

КАСПИЙСК, 31 октября. /ТАСС/. Голосовой помощник в автоматическом режиме оказывает 70% консультаций в многофункциональном центре Республики Дагестан, в 2026 году чат-бот для консультаций клиентов и сотрудников появится в мессенджере Max. Об этом рассказал директор сети МФЦ Республики Дагестан Магомедэмин Арсланалиев в студии ТАСС в рамках III Международного Каспийского цифрового форума в Каспийске.

"Сейчас мы работаем над нашим чат-ботом, который разработали на платформе MAX. Пытаемся внедрить туда искусственный интеллект, который будет консультировать не только заявителей об этапах оказания услуги, перечне необходимых документов и сроках оказания, но и работников МФЦ по различным сложным вопросам. Это будет такой умный помощник, и я думаю, что в начале следующего года мы уже сможем провести его презентацию", - сообщил Арсланалиев.

По его словам, сейчас в деятельность МФЦ поэтапно внедряют ИИ. "Сейчас мы поэтапно внедряем в деятельность МФЦ инструменты с элементами искусственного интеллекта. Мы запустили голосовой помощник, который заявителю в автоматическом режиме дает консультацию практически по 70% государственных услуг, разъясняя сроки получения, перечень необходимых документов и размеры государственной пошлины. Эти сервисы облегчают не только процесс подачи документов, но и снимают нагрузку с работников МФЦ", - добавил спикер.

Он также отметил, что основная задача МФЦ в настоящее время - внедрение цифровых технологий в процесс оказания государственных услуг. "Основная задача, которая стоит перед МФЦ, - внедрять новые цифровые технологии в процессы оказания государственных и муниципальных услуг, принимать необходимые меры по оптимизации этих процессов, сокращению сроков автоматизации обработки документов. Также стоит задача обеспечить технологичность инфраструктуры МФЦ, чтобы она была адаптирована под новые сервисы и программы, которые мы внедряем по вопросам информационной безопасности и технического оснащения. Немаловажно и повышение квалификации наших сотрудников, чтобы они умели не только пользоваться этими сервисами, но и транслировать эти навыки нашим заявителям", - рассказал директор сети МФЦ Республики Дагестан.

III Международный Каспийский цифровой форум проходит 30-31 октября в дагестанском Каспийске. Основные темы: развитие международного транспортного коридора Север - Юг, экологическая ситуация вокруг Каспийского моря, а также маркетплейсы. Форум организован Минцифры и МИД России, правительством Дагестана и ООО "Цифровые форумы" при поддержке АНО "Цифровая экономика".

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.