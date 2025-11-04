Краснов: России необходим высокий уровень доверия граждан к правосудию

Председатель Верховного суда указал, что на это влияет репутация судей, качество их решений и отношение к людям

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов © Пресс-служба Верховного суда РФ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Судебной власти необходимо поддерживать высокий уровень доверия граждан к правосудию, и в этом нет мелочей, заявил ТАСС и "Российской газете" председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в своем первом интервью после назначения на эту должность.

"Не менее важно поддерживать высокий уровень доверия граждан к правосудию. Причем здесь нет мелочей", - сказал он. "На авторитет судебной власти влияет многое, начиная от безупречной репутации судей, качества выносимых ими актов до общего профессионализма судейского корпуса и в целом отношения к людям, для которых суды - часто последняя надежда найти справедливость", - подчеркнул глава высшей судебной инстанции.

