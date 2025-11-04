Краснов: России необходим высокий уровень доверия граждан к правосудию
21:01
МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Судебной власти необходимо поддерживать высокий уровень доверия граждан к правосудию, и в этом нет мелочей, заявил ТАСС и "Российской газете" председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в своем первом интервью после назначения на эту должность.
"Не менее важно поддерживать высокий уровень доверия граждан к правосудию. Причем здесь нет мелочей", - сказал он. "На авторитет судебной власти влияет многое, начиная от безупречной репутации судей, качества выносимых ими актов до общего профессионализма судейского корпуса и в целом отношения к людям, для которых суды - часто последняя надежда найти справедливость", - подчеркнул глава высшей судебной инстанции.
Полный текст интервью будет опубликован в 05:00 мск.