В Коми приобретут недостающие системы оповещения жителей

Для муниципалитетов республики нужно закупить 45 дополнительных акустических устройств

СЫКТЫВКАР, 31 октября. /ТАСС/. Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн поручил председателю правительства региона Дмитрию Братыненко в первоочередном порядке проработать вопрос приобретения недостающих громкоговорящих устройств и обеспечить полный охват муниципалитетов системами автоматического оповещения населения. Эти системы модернизированы в столице региона - Сыктывкаре и крупнейших городах - Ухте и Воркуте, для муниципалитетов требуется закупить 45 дополнительных мощных акустических устройств, сообщила пресс-служба главы республики.

"Внимание к вопросам безопасности сегодня должно быть особенно повышенным. Современная и надежная система оповещения - важный элемент защиты населения в чрезвычайной ситуации. Сигнал должен вовремя дойти до каждого жителя республики, независимо от того, в крупном городе он живет или в отдаленном селе", - привела пресс-служба слова главы региона.

Вопрос рассматривался на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Как сообщил начальник управления противопожарной службы и гражданской защиты Василий Шашев, за последние пять лет охват жителей республики автоматизированным оповещением вырос с 58% до 87%, что составляет 622 тысячи человек. Завершен переход с устаревших аналоговых систем на современное цифровое оборудование, а все Единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) полностью укомплектованы.

На сегодня в республике функционирует 298 комплектов оборудования оповещения. В рамках проекта "Безопасный город" модернизация систем оповещения уже проведена в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте.

Для муниципалитетов республики требуется закупка 45 дополнительных мощных акустических устройств. До конца 2025 года дополнительное оборудование планируется установить в Корткеросском, Княжпогостском и Ижемском районах, признанных ограниченно готовыми. В том числе 21 комплект оборудования планируется закупить и установить в Усть-Куломском и Усть-Цилемском районах, где охват населения оповещением остается низким. В населенных пунктах этих муниципалитетов из-за отсутствия стационарных автоматизированных систем жителей оповещают через старост и с помощью автомобилей с громкоговорителями.

Руководитель республики поручил проработать вопрос в первоочередном порядке и впредь уделять ему приоритетное внимание.